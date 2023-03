Tanti: "Un errore le grandi Asl ma collaboriamo"

"È una fase storica per la sanità aretina, oggi è il giorno in cui si calano le carte". Ha detto il vice sindaco Lucia Tanti (nella foto in alto a sinistra) intervenendo sul cantiere sanità. "Il Comune di Arezzo, fin dal 2018, ha aperto un confronto a 360 gradi sulla nostra sanità convinti allora - e convinti ora- che le aslone fossero un errore.

Le aslone ancora ci sono ma che per Arezzo siano state una disgrazia non lo nega quasi più nessuno: oggi il realismo impone di scrivere dritto su righe storte in attesa che le cose magari cambino è tuttavia tempo di stringere un patto per la sanità. Dopo la pandemia è il tempo di rimettere la sanità aretina al centro degli interessi e investimenti regionali.

Ora è il nostro momento e non ci rinunciamo".

Anche di questo si è parlato ieri pomeriggio nel corso della prima edizione 2023 del Forum Risk- Stati generali della sanità aretina in programma ad Arezzo Fiere e Congressi.

"A Novembre 2022 in occasione della terza edizione degli stati generali della sanità aretina in collaborazione con il Forum Risk Management in sanità decidemmo che questo appuntamento dovvesse essere step di confronto durante tutto l’anno - continua il vice Sindaco di Arezzo Lucia Tanti - Grazie alla Fondazione Arezzo Comunità questo spazio di confronto durerà 360 giorni l’anno".