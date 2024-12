Tanti: “Servizio educativo promosso dai genitori. E’ accogliente, efficiente, partecipativo e adatto alle esigenze delle famiglie”

Arezzo, 23 dicembre 2024 – “I nostri servizi educativi sono stati promossi dai genitori che hanno compilato un questionario, libero e anonimo, restituendoci un quadro che ci dà soddisfazione e soprattutto ci dà lo stimolo a fare ancora meglio.

Dal questionario è stato elaborato un report che mette nero su bianco come le famiglie apprezzino la proposta educativa del Comune di Arezzo. Ecco qualche numero: il 64,7% trova molto adeguati gli orari dei servizi ed il 31,6% pensa che siano piuttosto confacenti alle loro esigenze familiari, solo il 3,4% vorrebbe orari diversi; gli spazi interni sono considerati molto soddisfacenti dal 71% dei genitori e più che soddisfacenti da circa il 25%, mentre solo il 2,6% li considera poco confortevoli; gli spazi esterni sono molto apprezzati dal 55% dei genitori ed il 40% li considera soddisfacenti e adeguati.

Gradimento ancora più alto per il personale: solo il 10% riferisce di non esser soddisfatto dell'Ufficio scuola; al top anche il dato sul personale educativo: il 90% dei genitori apprezza il coinvolgimento che gli viene riservato, il 79% considera il servizio educativo essenziale per sviluppare competenze nei propri figli, il 17,4% lo ritiene importante, solo il 2,4% considera il servizio poco influente per i propri bambini.

Infine: l'81,9% si considera molto accolto e ascoltato dagli educatori e dalle educatrici, il 15,9% adeguatamente accolto e preso in considerazione; solo l'1,9% non esprime soddisfazione. La scelta delle famiglie, sempre a loro dire, è orientata in particolare dal progetto educativo offerto - circa il 78,8%- anche se una parte importante ammetta di tenere in considerazione anche le esigenze di lavoro.

Dal report emerge, inoltre, che il 46% dei genitori conosce bene il progetto educativo proposto così come il 46% dichiara di conoscerlo abbastanza, vi è poi un 8% che ci dice di conoscerlo poco: su questo dato, anche se statisticamente limitato, intendiamo lavorare molto perché l'obiettivo per noi è che il 100% dei genitori siano protagonisti e pienamente consapevoli della proposta educativa che scelgono.

Ciò che emerge è un servizio accogliente, inclusivo, efficiente e partecipato che mette al centro i bambini e le bambine con le loro famiglie. Se è vero che in questi anni l'amministrazione comunale ha fatto importanti e crescenti investimenti sia nelle assunzioni, che nella formazione, che negli spazi educativi è altrettanto vero che questi sono risultati che arrivano grazie al lavoro degli educatori - sia municipali che della gestione indiretta- e dell'ufficio scuola del Comune di Arezzo ed è per questo che il mio consueto "giro" nelle scuole comunali prima di Natale, oltre che per gli auguri, ha avuto la finalità di portare al personale educativo i miei ringraziamenti.

Nel 2025 continueremo nella strada tracciata: ancora più investimenti per ridurre ulteriormente le liste di attesa nel segmento 0/6- già sotto la soglia del 10%- e sempre più partecipazione diretta dei genitori perché, seppure i risultati sono molto buoni, noi vogliamo ancora migliorare e lo vogliamo fare avendo a nostro fianco le famiglie e per questa ragione il calendario 2025 del progetto GenitoriProtagonisti è già pronto: il primo appuntamento del prossimo anno sarà il 31 gennaio alle ore 13.00”.