Tanti: servizi educativi, da 1 anno a 6 anni liste di attesa ridotte al 7%, risposte al 93%

Arezzo, 22 aprile 2025 – Da tre a sei anni i servizi educativi del Comune di Arezzo risponderanno - grazie alla cooperazione tra scuole statali e scuole municipali- al 100% delle esigenze delle famiglie aretine confermando l'obiettivo di "liste di attesa zero".

Nel dettaglio: da 1 a 3 anni siamo a liste di attesa al 10% grazie ai 60 nuovi posti privati autorizzati e la formula delle opzioni. Per la fascia 3-12 mesi le iscrizioni sono ancora aperte, dobbiamo quindi aspettare il 6 giugno per avere il quadro definitivo ma siamo certi che con i nuovi 24 posti già disponibili da novembre 2024 anche per questa fascia avremo risultati più che positivi.

Arezzo è una delle poche città in Italia che ha visto un incremento della natalità del +2,6%, abbiamo accreditato in città 22 strutture educative per dare alle famiglie l'opportunità di utilizzare la misura regionale "nidi gratis" e in meno di 10 mesi abbiamo aumentato i posti di 84 unità come previsto e promesso.

Non ci fermiamo però: a breve sarà aperto il nuovo nido Colombo e ci stiamo confrontando con gli operatori su quale segmento educativo attivare alla ex scuola di Battifolle.

Per quelle famiglie- poche ma anche per una sola vogliamo dar risposta- che dovessero rimanere fuori confermiamo la misura del "buono conciliazione" fino a 2000 euro per contribuire- fino a mille euro- ai possibili costi di cura.