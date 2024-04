Tanti: "La forza dei servizi educativi". La lotta alla sindrome da scuotimento

"Il Comune di Arezzo ha partecipato a un interessante convegno promosso dal direttore dell’Unità operative complessa di Pediatria di Arezzo del San Donato, dott. Marco Martini, insieme alla dott.ssa Letizia Magi direttrice di neonatologia e terapia intensiva neonatale sempre del nostro presidio ospedaliero dedicato all’informazione e prevenzione circa la sindrome da scuotimento che causa, spesso involontariamente, incidenti gravissimi che possono portare alla morte del bambino o della bambina di pochi mesi. Il convegno, aperto ad esperti di fama nazionale, ha dato tutte le informazioni base al fine di dare piena contezza a tutti con un approccio capace dei tenere insieme un alto livello scientifico con un accorto stile divulgativo ben compresibile da tutti. Il convegno era dedicato a Mattia, in bimbo di 8 mesi che ha perso la vita in un nido per un "incidente" riconducibile alla sindrome da scuotimento. Presente la responsabile del coordinamento pedagogico del Comune che ha inviato il materiale informativo a tutti i servizi educativi della Città, in fase organizzativa momenti di formazione per il personale da estendere, alle famiglie. La presenza del Comune, dimostra il ruolo centrale dei servizi educativi nella formazione specifica del nostro personale" ha detto il vice sindaco Lucia Tanti.