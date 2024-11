Tanti: “Formazione per educatori e insegnanti”

Arezzo, 22 novembre 2024 – “Primo appuntamento oggi, al Teatro Mecenate, del programma di formazione per insegnanti ed educatori.

"Percorsi formativi promozione qualità sistema 0-6", questo il titolo, toccherà vari argomenti quali l'ambientamento partecipato, l'organizzazione dell'ambiente, l'outdoor education, riflessioni sui progetti pedagogici ed educativi dei nidi e delle scuole della zona aretina, la documentazione.

La formazione ha visto un ampio numero di iscritti: 141, di cui 62 educatori ed insegnanti delle scuole a gestione diretta del Comune di Arezzo, una parte cospicua di insegnanti ed educatori delle cooperative Koinè e Progetto 5, una significativa parte di insegnanti di scuole statali e private, nonché di nidi privati sia di Arezzo che della zona aretina quali Capolona, Subbiano, Castiglion Fibocchi, Civitella in val di Chiana, Monte San Savino.

La formazione vedrà in un primo incontro tutti i partecipanti insieme, questi saranno quindi divisi in due gruppi in cui saranno affrontati parallelamente gli stetti argomenti. La formazione terminerà il primo aprile con un altro incontro di restituzione che vedrà i due gruppi di nuovo insieme”.