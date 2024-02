Tanti e Fanfani in visita al carcere di San Benedetto

AREZZO

Il vicesindaco Lucia Tanti ha visitato il carcere di Arezzo insieme a Giuseppe Fanfani, garante dei diritti dei detenuti in Toscana, per incontrare e conoscere il nuovo direttore della casa circondariale Alessandro Monacelli, arrivato al San Benedetto poco prima di Natale.

"L’incontro è stato molto utile per riprendere il percorso avviato con il precedente direttore, focalizzato in particolare sulla necessità di dare occasioni di formazione ai detenuti - ha detto il vicesindaco Lucia Tanti - e per costruire un dialogo sempre più stretto con la città al fine di valorizzare il ruolo della polizia penitenziaria e degli operatori che tutti i giorni garantiscono sicurezza e supporto a chi deve fare un percorso di reinserimento per tornare in libertà, pronto ad essere un cittadino rispettoso delle regole, degli altri e di se stesso. La visita ha avuto come prima tappa la cella dove furono assassinati Sante Tani, suo fratello don Giuseppe Tani e Aroldo Rossi".