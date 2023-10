Tanti: “Arriva il "contributo nido", fino a mille euro per le famiglie in lista di attesa”

Arezzo, 17 ottobre 2023 – “Il Comune di Arezzo, in questi otto anni, ha costruito un sistema di servizi educativi per i bambini da 12 mesi a 6 anni che si basa su due presupposti: forti investimenti municipali e alleanza con i privati.

Il risultato è che nella fascia 3/6 anni le liste di attesa sono a zero e nella fascia dai 3 mesi ai 36, abbiamo liste di attesa praticamente nel segmento 3-12 mesi. Per queste famiglie, il cui reddito è sotto i 35mila euro, il Comune darà un contributo fino a mille euro per dare un concreto aiuto.

La risposta definitiva è e resta portare a zero le liste di attesa su tutto il segmento 12 mesi/6 anni - oggi complessivamente già sotto il 20% - e da qui la realizzazione di nuove scuole e più forza al privato. Ma in attesa di queste operazioni, già in corso ma che chiedono tempo, arriva il "contributo nido" per dare fin da subito un segnale concreto alle famiglie”.