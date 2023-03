Tansini e My body solo La danzatrice al Mecenate

Lo spettacolo My body solo, opera della danzatrice e coreografa Stefania Tansini, è il quarto appuntamento della rassegna "Invito di Sosta" che, domani alle 17 al Teatro Mecenate di Arezzo, ospiterà l’artista vincitrice nel 2022 del Premio Ubu come Miglior Perfomer Under 35.

Stefania Tansini prosegue il suo percorso di ricerca sul corpo e sul movimento in una forma di espressione autentica e in un contatto profondo con il pubblico.

In My body solo il lato vulnerabile dell’individuo viene esposto con generosità, attraverso l’accettazione della propria precarietà. Un solo intimo ed evocativo dove il pubblico è guidato verso un incontro fisico e spirituale con il movimento, il respiro e la voce della danzatrice.

Oggi sabato 11 marzo, dalle 15 alle 17, lo spettacolo sarà anticipato da una masterclass gratuita che si terrà presso Spazio Seme di via del Pantano ad Arezzo.

Appuntamento a Spazio Seme con "My body workshop" condotto da Stefania Tansini; la partecipazione è aperta a tutti e gratuita per iscrizioni: 0575 630678 - 393 9913550 o emal: [email protected]

Stefania Tansini è diplomata all’Accademia Paolo Grassi. Ha lavorato come danzatrice per Romeo Castellucci, Cindy Van Acker, Simona Bertozzi, Luca Veggetti, Enzo Cosimi, Ariella Vidach. Collabora come danzatrice per Motus ed è sostenuta da Fondazione Teatro Grande di Brescia.

Ha intrapreso un percorso autoriale di ricerca sul corpo che porta avanti attraverso progetti coreografici come My Body trio 2022, My Body solo 2021, Punti di ristoro 2020, La grazia del terribile 2019, Questione di vita o di morte 2018, Linea Umana 2017.

Ha realizzato insieme al fotografo Luca Del Pia il progetto video-installativo Stupid Girls e Due Madri, con il compositore Paolo Aralla e Guido Barbieri Dove finisce il volo, con Paolo Aralla la performance per spazi casalinghi Interno Notte e Utera con Secret Theatre Ensamble e Tempo Reale, spettacolo con sensori biodinamici. Nel 2022 vince il Premio Ubu come Migliore Performer Under 35. Attualmente sta lavorando al progetto L’ombelico dei limbi, nuova produzione 2023.

A.B.