Tamponamento nel doppio senso di marcia: la E45 va di nuovo in tilt

PIEVE SANTO STEFANODisagi ieri mattina lungo la E45 per il tamponamento fra due mezzi pesanti avvenuto prima delle sette nel tratto fra Pieve Santo Stefano nord e Valsavignone. Essendo un punto nel quale è istituito il doppio senso di marcia in un’unica carreggiata a causa dei lavori in corso, si sono formate code in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenute le squadre di Anas e la polizia stradale per la gestione della viabilità, al fine di consentire un ripristino della circolazione avvenuto a distanza di tre ore, anche perché i veicoli rimasti in carreggiata dopo i due svincoli sono dovuti rimanere fermi per motivi di forza maggiore. Si erano insomma formate due code di chilometri e il luogo dell’incidente è molto vicino a quello nel quale lo scorso 1 maggio ha perso la vita Dario Domingo Moscato, il 61enne centauro residente a Piosina di Città di Castello, scontrandosi frontalmente con un camper.In questo caso, per fortuna, nessun dramma ma solo problemi di traffico all’altezza della dorsale appenninica dell’arteria; chi comunque è stato costretto a uscire a Pieve nord, se stava viaggiando verso Cesena, o a Valsavignone se marciava verso Perugia (il formarsi delle rispettive code lo aveva di fatto imposto), si è incanalato sulla ex 3 bis e qui si apre un altro capitolo. A parte l’altro episodio verificatosi sempre ieri mattina proprio allo svincolo di Pieve nord, dove un altro automezzo nella rampa di uscita ha urtato contro un muretto nella curva, in questo caso la viabilità alternativa non manca, ma sono le condizioni del manto stradale a preoccupare non poco. Chi vive o percorre la vecchia statale consiglia allora agli utenti di adoperare ulteriore prudenza per la presenza di buche disseminate in più parti e alcune anche profonde, che magari spuntano all’improvviso dietro una curva. Il consiglio è quindi quello di sistemare la strada, a prescindere dall’utilizzo ulteriore in caso di blocchi sulla E45.