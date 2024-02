"Tale&Quale show della rotaia" per il Calcit

Risate, musica, balli e teatro. E’ stata annunciata la data 2024, si svolgerà sabato 16 marzo alle ore 21,00 presso il Teatro Tenda di Arezzo in zona Ipercoop, la nuova edizione del "Tale&Quale show della rotaia".

Appuntamento con un vero e proprio varietà, con musica live, cabaret, canto e danza.

Lo spettacolo organizzato dal Gruppo ferrovieri è arrivato quest’anno alla nona edizione e come di consueto ha come scopo principale quello di raccogliere fondi per il Calcit per sostenere il servizio di cure domiciliari Oncologiche Servizio Scudo.

Protagonisti saranno ancora una volta tanti improvvisatori, cantanti, ballerini e artisti e musicistilocali.

La prenotazione alla serata è obbligatoria, con posti tutti a sedere ed assegnati, per informazioni e prenotazione biglietti è possibile rivolgersi alla segreteria del Calcit in piazza San Jacopo 278 ad Arezzo. Per informazioni: 335 7672970 -335 440796 – 328 7254025.