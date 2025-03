"Tale & Quale" show della rotaia per il Calcit

Sabato 5 aprile alle ore 21 appuntamento al Teatro Tenda di Arezzo in zona Ipercoop con "Tale & Quale show della rotaia" varietà, musica live, cabaret per il Calcit. Lo spettacolo giunto alla 9° edizione prevede l’esibizione di cantanti del territorio, sulla falsariga del Tale&Quale televisivo, accompagnati con musica live da Orchestra e Coro; coreografie di danza a cura delle Scuole Alfa Ballet e La Danzeria. La serata condotta da Elisa Pieschi e Ciro Camerota vedrà momenti di cabaret con gli Avanzi di Balera e la presenza del coro VoceIncanto del M° Gianna Ghiori. L’iniziativa patrocinata dal Comune di Arezzo – Fondazione Guido d’Arezzo, ha questo nome perchè ideata da un gruppo di ferrovieri che ancora oggi sono gli organizzatori ( Angiolo Neri, Franco Chiassai e la preziosa collaborazione di Maurizio Borgogni) ed ha uno scopo benefico a favore del Calcit di Arezzo per sostenere il servizio di cure domiciliari Oncologiche – servizio Sscudo al quale andrà l’intero ricavato. La prenotazione, obbligatoria, dei posti, tutti a sedere, si può fare alla segreteria del Calcit in P.zza San Jacopo, per mail [email protected] o 335 7672970.