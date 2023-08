Tagliata, pizza, rana e pappardelle Domenica di sagre e feste paesane

Estate tempo di sagre e feste paesane, da assaporare in tutta la provincia. Dalle pappardelle alla birra, passando per piccione e tagliata, i menù sono per tutti i gusti e mettono al centro i piatti della tradizione. E oltre alle tavolate, ogni sera sono in programma gare di briscola, balli con le migliori orchestre italiane e mercatini. Ad Agazzi, c’è la 20esima edizione della Sagra della Tagliata. Stasera musica e ballo con l’orchestra Sonny e Mary. Tutte le sere carne alla brace, tagliatelle al sugo e pizza (prenotazioni in terrazza 338 1965822). Questo è il secondo fine settimana a Brolio di Castiglion Fiorentino, con la 44esima edizione della Sagra della Ranocchia che prosegue fino a stasera. Fritta o in salsa piccante, è la tradizionale ricetta del luogo per cucinare appunto la ranocchia Chianina. Alle 19 aprono gli stand gastronomici, stasera domenica 6 appuntamento con i balli e con l’Orchestra Cafè Concerto. Fino a stasera a Montecchio di Cortona, prosegue la 48esima edizione della Sagra del Piccione. Stasera ballo con l’orchestra Luca Conti. Aperti ristorante, pizzeria, briscola e attrazioni varie.

Fino a stasera prosegue a Pratovecchio, la Bierfest Summer Edition. Torna in versione estiva la tradizionale Festa della Birra, alle 18 aprono gli stand, stasera alle 21.30 ci sarà il concerto degli Achtung Babies la tribute band degli U2 che da oltre 25 anni calca i palchi più prestigiosi in Europa e in Italia. Alle 23.30 appuntamento con il Trash Party: musica dai Ricchi e Poveri alle Spice Girls con Lello e Francesco K.

Primo fine settimana a Policiano con la Sagra della Pappardella che proseguirà fino a giovedì 10 agosto. Alle 19,30 ogni sera aprono gli stand gastronomici, stasera domenica 6 alle 21 ballo con l’orchestra Smaila Band, domani lunedì 7 musica dal vivo con gli On The Move, martedì 8 ci sarà la serata Dilettanti allo Sbaraglio (per partecipare 349 8841040 – 339 8428104), alle 21 musica dal vivo con gli On The Move. Mercoledì 9 alle 21 serata anni 8090 con gli On The Move, giovedì 10 Festa del Patrono San Lorenzo e ballo con l’orchestra Frank David. Nel piazzale della palestra di Marciano della Chiana tutte le sere fino al 22 agosto dalle 20 c’è la 31esima edizione della sagra della pizza.