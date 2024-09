Tacconi e Kostner per dire no alla violenza

Monte San Savino diventa un baluardo contro la violenza e la discriminazione nel mondo dello sport e nella società civile. Lo fa attraverso Harmony Award #StopViolence in programma oggi. Il via alle ore 16 con l’appuntamento "Play Together" che vedrà Monte San Savino diventare un vero e proprio villaggio sportivo con centinaia di atleti e atlete di tutte le età in azione. Alle ore 21 al Teatro Verdi saranno ben 6 i personaggi di caratura nazionale che saliranno sul palco del Teatro Verdi per condividere racconti, aneddoti, curiosità e retroscena del proprio percorso sportivo e personale. A raccontare la propria esperienza sui campi da calcio, sia in veste di calciatore che di allenatore e dirigente sportivo ci sarà Filippo Galli. In ambito calcistico, ci sarà anche l’emozionante storia di Stefano Tacconi che, uno dei più iconici interpreti del ruolo di portiere in un’epoca che ha sfornato grandi campioni reduce anche dalla propria battaglia contro l’ischemia cerebrale che lo ha colpito due anni fa. Al Teatro Verdi anche Manuela Leggeri, ex pallavolista con un palmares di tutto rispetto oggi a fianco di Julio Velasco come membro del suo team alla guida delle Azzurre che hanno conquistato l’oro olimpico ai Giochi di Parigi. Sul fronte pallavolistico, ci sarà anche Ferdinando De Giorgi, ex palleggiatore azzurro della storica "Generazione di fenomeni" e oggi commissario tecnico dell’Italvolley maschile che, sotto la sua guida, ha già vinto un Campionato Europeo e un Mondiale. Tra i protagonisti di questa edizione, la stella azzurra del pattinaggio artistico su ghiaccio, Carolina Kostner (nella foto). La categoria del giornalismo sportivo sarà rappresentata da Lorenzo Dallari.

La.Lu.