Svolta Perdono . C’è l’assemblea

A pochi giorni dalla conclusione delle feste del Perdono, il Comune di Terranuova organizza un’assemblea pubblica, per chiedere ai cittadini suggerimenti e idee per la prossima edizione. Il Perdono è certamente tradizione. Moltissimi eventi vengono organizzati da decenni, e guai a toccarli – è il caso ad esempio della Fiera degli Uccelli con il concorso del Fischio D’Oro e della gara ciclistica – ma idee nuove per ulteriori aggiustamenti sono ben accetti. L’incontro si terrà martedì 15 ottobre, alle 21, in sala consiliare. I terranuovesi e i valdarnesi in genere saranno invitati quindi a dare un opinione sull’evento clou del calendario e, soprattutto, ad offrire spunti per arricchire ulteriormente il programma. Sarà presente, ovviamente, anche la Pro Loco cittadina. Un modo per coinvolgere sempre più la popolazione nell’organizzazione di una fiera che ha ormai, da tempo, ha superato i confini locali. "L’appuntamento - ha detto il sindaco Sergio Chienni – rappresenta un’opportunità per offrire suggerimenti e opinioni riguardo alla manifestazione più importante di Terranuova, da poter accogliere il prossimo anno. L’intento, ancora una volta, è quello di coinvolgere l’intera comunità nella manifestazione che più esprime il nostro senso d’identità". A Terranuova il Perdono, giunto quest’anno all’edizione numero 410, rappresenta, da sempre, un fiore all’occhiello, come testimoniano numeri: 250 ambulanti, 130 espositori, 100 attività tra i commercianti locali, 35 giostre, 180 persone dedicate alla sicurezza. In questo 2024 si è tenuta dal 21 al 24 settembre. Una cinque giorni ricca di eventi, buon cibo, musica, intrattenimento e spettacoli. La storia ci dice che solo con Cosimo II, e grazie all’intercessione di Concino Concini, nel 1615 i terranuovesi ottennero il permesso di fare la loro fiera la quarta domenica di settembre, col sabato precedente e il lunedì seguente.