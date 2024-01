Svolta a Porta Crucifera. Paffetti può smettere: spunta l’ipotesi Innocenti

Il suo 4 dopo una carriera a zig-zag fra i disturbi degli armati avversari ha regalato a Porta Crucifera la vittoria più bella e sorprendente degli ultimi dieci anni. Per la lancia d’oro dedicata ai cento anni del calcio ad Arezzo sono infatti bastati appena 8 punti in un Saracino senza nemmeno un centro.

Adesso però il giovane Niccolò Paffetti, 23 anni, potrebbe già dire basta dopo appena due edizioni corse in piazza Grande. Come già successo con Adalberto Rauco all’indomani della vittoria cruciferina del 2021 il giostratore avrebbe manifestato alla dirigenza rossoverde la volontà di non correre le edizioni 2024.

Le motivazioni sono però diverse: se Rauco voleva misurarsi con palii e quintane in giro per l’Italia, a spingere Paffetti all’addio sarebbero gli impegni di lavoro, oltre a qualche incomprensione maturate nelle ultime settimane con la squadra tecnica. Sarebbe un colpo di scena clamoroso dopo un’annata chiusa in maniera straordinaria che ha riportato il quartiere in vetta all’albo d’oro insieme a Porta Santo Spirito, pur senza mai aver colpito un 5 nelle due Giostre e nell’unica prova generale conclusa e vinta a settembre.

L’eventuale passo indietro di Paffetti non coglie però impreparata la dirigenza di Palazzo Alberti. Già nelle settimane scorse, pur senza mai ufficializzarlo, aveva accolto alle scuderie di Antria Gabriele Innocenti, 29 anni, ex giostratore con quattro Giostre disputate e una vittoria nel giugno 2019 con Porta del Foro.

Sembrava un modo per avere un cavaliere esperto da schierare alla prova generale dopo l’addio di Andrea Bennati e la caduta di Filippo Vannozzi ma adesso sembra più probabilmente un’alternativa credibile da affiancare a Lorenzo Vanneschi già nella Giostra del 22 giugno. La voglia di rivalsa di Innocenti dopo il traumatico addio alla Chimera potrebbe essere l’arma in più su cui Porta Crucifera potrebbe puntare, se davvero Paffetti decidesse di lasciare il quartiere.

La bufera tecnica arriva a pochi giorni dall’assemblea dei soci cruciferini che mercoledì 31 gennaio ha all’ordine del giorno solo temi di carattere amministrativo (approvazione del bilancio e della quota associativa) ma che alle varie ed eventuali potrebbe anche dover affrontare la questione di un ennesimo terremoto alle scuderie difficilmente prevedibile.

Federico D’Ascoli