Sviluppo, piano di risorse. Fratelli d’Italia lancia la campagna di giugno tra Bruxelles e i Comuni

Oltre duecento persone all’evento conviviale organizzato ieri da Fratelli d’Italia. I vertici del partito riuniti al gran completo: dirigenti locali, regionali e nazionali. E i candidati sindaci del territorio: Ezio Lucacci, Nicola Carini, Luigi Ferretti e Vittorio Tinagli, il coordinatore cittadino Francesco Palazzini, il coordinatore provinciale Francesco Lucacci, il consigliere regionale Gabriele Veneri, il capogruppo in Consiglio regionale e candidato alle europee Francesco Torselli. Nella squadra meloniana anche la senatrice Simona Petrucci e i parlamentari Francesco Michelotti e Fabrizio Rossi, coordinatore regionale, insieme al dirigente nazionale e componente del Cda di Leonardo Francesco Macrì.

"In provincia di Arezzo è arrivato uno dei finanziamenti più cospicui del Fondo di Sviluppo e Coesione in Toscana – ha spiegato Torselli in conferenza stampa - si tratta di 21 milioni per il Ponte Buriano e 1 milione per la torre civica di Pieve Santo Stefano. Ponte Buriano è una infrastruttura fondamentale per la viabilità di collegamento tra la città e il Valdarno, un’opera che il territorio aspettava da tantissimo tempo. L’arrivo di questi 22 milioni del Fondo di Sviluppo e Coesione dimostra come la città e la provincia siano state ben amministrate in questi anni perchè per ottenere questi fondi era necessario avere progetti già pronti e immediatamente realizzabili".

L’arrivo delle risorse per Ponte Buriano, ha osservato Lucacci, "è stato possibile grazie alla lungimiranza di una presidente della Provincia come Silvia Chiassai Martini che a suo tempo ha voluto fortemente un progetto subito esecutivo". Nel suo intervento Veneri ha aggiunto: "Continuano ad arrivare risorse nella nostra provincia dal Governo Meloni. Si tratta di 1.300.000 euro del Ministero della Cultura da destinare alla ristrutturazione e ammodernamento di beni artistici-culturali-archeologici nei comuni di Arezzo, Cortona, Foiano, Sestino, Bucine e Castelfranco di Sopra". Infine un passaggio sulla sfida di Torselli alle europee: "Ne sarei molto soddisfatto".