Superenalotto: fa 5 e centra 50mila euro Giallo sul giocatore, vincita non ritirata

Arriva a un passo dal 6 al SuperEnalotto e vince 53 mila euro. È festa per il fortunato aretino che ha centrato un punto "5" da 53.705,88 euro. La combinazione vincente è stata giocata al punto vendita Sisal, Tabacchi Alimentari Orlandi in via Romana. "Il vincitore non è ancora venuto a richiedere la sua vincita", spiega il titolare Gianfranco Orlandi (nella foto). Quindi con molta probabilità non sa ancora di aver centrato il 5. "Forse è un cliente, un giocatore fisso che mi chiederà di controllare la sua combinazione quando tornerò a giocare. Di solito, lo fa la maggiorparte di loro". Se così sarà toccherà allo stesso Orlandi comunicare la bella notizia. "Speriamo, sarebbe veramente bello". In settant’anni di attività in via Romana, Gianfranco ricorda molte vincite, ma mai di questa portata. "Sarà l’occasione perfetta per festeggiare", commenta. Al momento non resta altro che aspettare che si presenti il vincitore con la sua schedina dalla combinazione vincente: 7, 22, 36, 52, 79, 86, J 38, SS 51. Nell’ultimo concorso SuperEnalotto, SuperStar ha assegnato ben 591.728 vincite. Ora il jackpot è pari a diciotto milioni di euro.