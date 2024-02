"Suo figlio ha travolto una bambina". Scopre la truffa ma viene rapinata

di Matteo Marzotti

AREZZO

Si è spacciato per un carabiniere invitando la signora, una anziana da sola in casa in quel momento, a consegnarli soldi e gioielli. La donna però ha iniziato a dubitare di quell’uomo che vistosi scoperto l’ha spinta a terra, trasformando quindi la truffa in rapina. È quanto accaduto lunedì scorso in zona Saione. Per la precisione in un appartamento di via Tanaro, nei pressi del sottopassaggio che porta poi alla rotonda dove solitamente si stabiliscono gli spettacoli viaggianti.

L’uomo, un italiano stando a quanto raccolto dalle forze dell’ordine, è entrato nell’appartamento, all’interno di una palazzina probabilmente dopo aver studiato per alcuni giorni e aver individuato la sua vittima: una signora ultraottantenne che vive da sola. L’uomo ha suonato il campanello e si è presentato al citofono come un ufficiale dei carabinieri. La motivazione della visita ha messo in agitazione la donna che si è sentita dire: "suo figlio è responsabile di un grave incidente stradale, una bambina è rimasta gravemente ferita". Da qui la richiesta di denaro contante o preziosi per poter pagare la cauzione in maniera tale da far uscire prima possibile il proprio congiunto dalla prigione.

La donna, ovviamente spaventata per l’accaduto, ha aperto la porta al finto carabiniere, ha raccolto denaro e gioielli. Poi però è scattato qualcosa in lei. Insospettita ha iniziato a chiedere particolari della vicenda, dettagli sull’incidente, arrivando anche a chiedere all’uomo di mostargli un documento, un tesserino che provasse la sua appartenenza all’Arma dei carabinieri. L’uomo si è visto scoperto e così ha spintonato l’anziana, facendola cadere a terra - per fortuna senza conseguenze - impossessandosi di gioielli e contanti e scappando a gambe levate. Immediato l’allarme e la richiesta di aiuto alle vere forze dell’ordine. Sull’episodio, che da truffa aggravata è diventata rapina, sta indagando la Squadra Mobile che ha registrato nell’ultimo periodo altri episodi simili, truffe del finto carabiniere o poliziotto, in varie zone della città.