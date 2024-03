Sui banchi di scuola piccoli imprenditori crescono

Tutti gli studenti dell’istituto comprensivo Cesalpino hanno potuto sperimentare cosa significhi lavorare per un obiettivo comune, aderendo ad un progetto Erasmus legato alla coltivazione dello zafferano in Italia. Dalla Scuola dell’infanzia alla Media, ciascun alunno ha dato il proprio contributo, partecipando attivamente ad ogni fase di realizzazione del progetto. I bambini più piccoli si sono dedicati ad attività pratiche come la piantumazione dei bulbi, la cura delle piantine, la raccolta dei fiori e la separazione dei pistilli.

I loro compagni più grandi, imparando ad utilizzare le nuove tecnologie, hanno ricercato, selezionato e rielaborato informazioni riguardanti la storia, la tradizione, la coltivazione e la commercializzazione di questa preziosa spezia nel territorio italiano e in quello locale. Il lavoro degli alunni delle elementari culminerà in un libro digitale che documenterà le esperienze durante le varie fase del progetto. I compagni della Media stanno lavorando a una start up, cioè una nuova impresa virtuale, per la creazione di un gioco elettronico da proporre sul mercato informatico. Per la realizzazione di questo gioco virtuale, i ragazzi dovranno mettere in campo creatività, capacità di collaborazione, spirito imprenditoriale. Che cosa ha significato essere parte del progetto? L’esperienza ci ha permesso di accrescere le conoscenze su un argomento nuovo e di impiegare ciò che abbiamo imparato per realizzare un prodotto innovativo.