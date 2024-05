"Successo straordinario al 70° Mercatino dei ragazzi del Calcit: raccolti 57.060 euro per la lotta ai tumori ad Arezzo"

A colpi di 50 centesimi e 1 euro, lavorando sotto al sole per tutto il giorno, hanno sfondato anche quest’anno il muro dei 50mila euro. E’ di 57.060 euro totali la cifra raccolta domenica in occasione del 70esimo Mercatino dei ragazzi del Calcit che si è svolto per tutta la giornata in zona Eden dall’edicola di via Spinello fino a quella di via Guadagnoli. Un serpentone di 250 banchini animati dagli immancabili cappellini gialli del Calcit che hanno visto al lavoro oltre 400 ragazzi di ieri e di oggi. Migliaia di persone e tantissimi aretini che per tutto il giorno hanno fatto shopping acquistando generosamente un po’ di tutto, dai libri ai giochi, passando per abbigliamento e accessori, libri e quadri, piante e dolci per contribuire alla causa del comitato autonomo lotta ai tumori di Arezzo. "Siamo felicissimi del traguardo raggiunto col 70esimo mercatino dei ragazzi del Calcit – dice Giancarlo Sassoli presidente del Calcit di Arezzo - tantissime le scuole che hannopartecipato". C’erano i ragazzi della Pio Borri dove quest’anno è stato presentato il Mercatino, c’erano quelli di Orafi, il liceo scientifico, il Fossombroni, e tanti collaboratori storici, il gruppo donne rosso verdi, il gruppo donne Porta del Foro, il gruppo Aspettando il Mercatino, gli amici di Santa Firmina e Ponticino, il gruppo femminile, Fiab, Oasi, la pesca del Calcit, il banco dei libri, Sei Toscana, i piccoli chef.

Presente anche il gruppo Mani & Cuore per il Calcit pronto ad animare con 1500 copertine il grande evento biennale in programma in piazza Grande il 26 maggio sempre a sostegno del servizio Scudo.

"C’è stato anche il grande ritorno domenica del Mercatino in concerto con una postazione allo stand ristoro e un piano in cui tanti giovani hanno potuto esibirsi dalle 16 alle 18. L’edizione della rassegna a cui è abbinato il 22esimo concorso Gianfranco Barulli, proseguirà poi al circolo Artistico, previsto un concerto finale al teatro Petrarca di Arezzo il 26 maggio e l’assegnazione del premio Città di Arezzo". Ai partecipanti la medaglia realizzata dalla sezione Orafi del Margaritone, presente ai Bastioni con il proprio banchino.