Successo per “Piacere, Marciano!”: il borgo si racconta e si apre al futuro

Arezzo, 28 aprile 2025 – Marciano della Chiana ha accolto con entusiasmo la prima edizione di “Piacere, Marciano!”, la manifestazione pensata per raccontare l’autenticità del borgo attraverso una giornata dedicata a storia, arte, sapori e tradizioni.

Un evento voluto fortemente dall’Amministrazione comunale, che si inserisce in un progetto più ampio di promozione e valorizzazione del territorio: un impegno programmatico che punta non solo ad attrarre visitatori e turisti, ma anche a far conoscere Marciano come un luogo ideale dove vivere, grazie alla qualità dell’ambiente, al tessuto sociale vivo e ai collegamenti strategici.

“Siamo davvero soddisfatti della risposta che Piacere, Marciano! ha avuto – commenta il Sindaco Maria De Palma – È stato bello vedere il nostro borgo popolarsi di persone curiose, famiglie, turisti.

Abbiamo pensato questo evento come un modo per farci conoscere e per raccontare cosa significa vivere a Marciano: un Comune ospitale, dinamico, che crede nelle sue radici ma guarda al futuro. Vogliamo promuovere il nostro territorio, far emergere le sue eccellenze, e costruire una nuova attrattività: per chi viene a visitarlo, per chi sceglie di viverci.

È un percorso che continueremo a coltivare con costanza, affiancando eventi nuovi a quelli più storici e consolidati”. La giornata ha visto una partecipazione vivace fin dal mattino: oltre 100 banchi del Mercatino delle Pulci hanno animato il centro storico, mentre la zona del castello ha ospitato il Borgo Culinario con più di 15 aziende locali impegnate a proporre i sapori più autentici della Valdichiana.

Molto apprezzate anche le visite guidate alla Rocca di Marciano, arricchite da mostre di artigianato locale e dall’esposizione dedicata alla storica Filarmonica del paese. “È stata una giornata bellissima – racconta l’Assessore alla Cultura Gionata Salvietti – Vedere il nostro centro storico vivo, pieno di energia, è stata la conferma che questa è la strada giusta.

Abbiamo dato spazio a tante realtà locali. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata, in particolare Silvia Ciarpaglini che ha curato l’organizzazione insieme al Comune. Piacere, Marciano! è solo il primo appuntamento di un format che si ripeterà a cadenza stagionale: il prossimo sarà il 19 luglio, con un’edizione estiva che sperimenterà la formula in notturna, partendo dalle 18 e proseguendo per tutta la sera, trasformando Marciano in una grande festa d’estate”.

Fondamentale per la riuscita dell’evento è stato il lavoro di squadra, che ha visto la collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà del territorio. “Siamo riusciti a costruire una giornata ricca di iniziative grazie alla partecipazione di tantissime persone e associazioni – sottolinea Silvia Ciarpaglini, curatrice dell’evento – Dalla creatività dei laboratori DiSegni di Sassi, all’area dedicata ai giochi di ieri e di oggi, fino alle esposizioni di strumenti e documenti storici della Filarmonica e ai gioielli dell’artigianato locale, ogni angolo di Marciano ha raccontato una storia.

È stato un grande lavoro di squadra, reso possibile grazie alla fiducia dell’Amministrazione e all’entusiasmo di tutta la comunità”. “Piacere, Marciano!” non è stato soltanto un evento, ma l’inizio di un nuovo modo di raccontare e vivere il borgo: una visione che coniuga tradizione e innovazione, comunità e sviluppo, e che pone la promozione del territorio al centro dell’azione amministrativa.

Il successo della manifestazione conferma l’importanza di investire nella cultura, nell’identità locale e nella partecipazione come strumenti concreti di crescita e rigenerazione, in un’ottica di valorizzazione sostenibile e continuativa. Attraverso iniziative come questa, Marciano della Chiana si presenta non solo come meta turistica, ma come un luogo accogliente, dinamico e autentico in cui vivere, lavorare e costruire il proprio futuro.

L’Amministrazione comunale è già al lavoro per consolidare e arricchire questo progetto: accanto ai grandi eventi tradizionali come la Rievocazione della Battaglia di Marciano, la Chianina Ciclostorica e le feste delle frazioni, Piacere, Marciano! rappresenta una nuova proposta di animazione culturale e territoriale, destinata a diventare un appuntamento fisso per cittadini, turisti e visitatori.

Prossimo appuntamento: venerdì 19 luglio, con Piacere, Marciano! Edizione Estiva – una grande festa in notturna per vivere il borgo sotto le stelle, tra sapori, musica, artigianato e divertimento.