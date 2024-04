"Successo del Job Day ad Anghiari: opportunità lavorative per giovani under 40 con aziende locali"

Opportunità lavorative sul territorio per gli "under 40": questo il significato del "Job Day" tenutosi sabato scorso ad Anghiari nei locali di Villa Gennaioli quale primo evento organizzato dal Gruppo Giovani Soci della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo. L’iniziativa ha consentito a 40 candidati di accedere ai colloqui con le quattro aziende partner del progetto: Aboca, Bma, Mad Automation e Vimer. Fabio Pecorari, direttore generale della banca e Andrea Dini, coordinatore del Gruppo Giovani Soci, hanno aperto la sessione plenaria dell’evento con una tavola rotonda alla presenza di Marcello Brizzi, ad di Bma; Antonio Guarrera, hr director di Aboca; Francesco Maurizi, ad di Mad Automation e Sara Palmigiani, direttore delle risorse umane di Vimer. Sala gremita anche per la formazione con Fabiana Andreani, specialista in orientamento e lavoro per giovani e prima "content creator" ad aver parlato di questi contenuti su TikTok e Instagram. Nel corso del pomeriggio, si sono tenuti ben 54 colloqui di lavoro per le diverse posizioni aperte. "Desidero ringraziare tutti i rappresentanti delle aziende che si sono resi disponibili sia per i colloqui che per rispondere alle numerose domande dei candidati durante la tavola rotonda – ha commentato il dottor Pecorari – e ringrazio anche tutti i giovani soci e socie che hanno contribuito alla piena riuscita dell’evento. Insieme abbiamo dimostrato che ci sono imprese attente allo sviluppo locale e possibilità di carriera sostenibile nella nostra zona". "Sono soddisfatto del successo di questo evento che ha permesso a tanti giovani di conoscere e farsi conoscere personalmente dalle aziende – ha commentato Andrea Dini – e mi auguro di sapere che ci saranno rapporti di lavoro avviati proprio grazie all’incontro tra domanda e offerta che abbiamo cercato di facilitare con il Job Day".