Subbiano Capolona: arriva la staffetta Lions per la pace a Pontecaliano

Arezzo, 2 agosto 2024 – La Staffetta Lions per la Pace, è arrivata ieri giovedì 1 agosto in Casentino a Chiusi della Verna, provenendo da Bagno di Romagna, mentre si chiuderà il percorso nella vallata Casentinese con la tappa di sabato 3 agosto che la porterà da Chitignano a Subbiano e Capolona.

Per la tappa del 3 agosto della staffetta Lions per la Pace, due sono le partenze previste:una da Chitignano e uno da Falciano di Subbiano alle ore 10:30 da Chitignano partirà una staffetta della Pace Lions con il Gruppo MTB Race Subbiano con Andrea Volpe come tedoforo, mentre alle ore 8:45 da Falciano partirà la staffetta della Pace dei camminatori con la Tre.S.Ca. di Subbiano Capolona in un percorso di circa 5 chilometri .

L’arrivo della Staffetta della Pace è in programma alle ore 12:00 a PonteCaliano accolti dai Sindaci di Subbiano, Ilaria Mattesini, e di Capolona, Mario Francesconi, che firmeranno la pergamena. A Pontecaliano, sul ponte sull’Arno, sarà allestito un punto accoglienza con la presenza dell’Associazione Crescere, con l’adesione di Oci Feroci che accompagneranno la tappa verso Arezzo, con il supporto logistico della proLoco il Ponte.

“ Per noi due Sindaci “ affermano Ilaria Mattesini e Mario Francesconi” è un onore poter ricevere la staffetta Lions Per la pace, ma soprattutto poter firmare la pergamena partecipativa per portare un messaggio di pace , al Presidente Mattarella e a Papa Francesco, un messaggio per guardare al futuro con speranza , un messaggio che ci vede tutti uniti, e di certo non mancheremo di creare con le scuole un giorno dedicato a favorire la cultura della pace , che ci auguriamo diventi a livello nazionale”concludono.

E “un grazie va per la partecipazione alle associazioni dei due territori , dalla Tresca alla Mtb Race Subbiano, da Oci Feroci, a Ass. Crescere, alla Proloco il Ponte che si sono adoperate per accompagnare la staffetta e realizzare al meglio questa tappa di arrivo e di partenza “

La tappa successiva Subbiano- Arezzo farà si che martedì 6 agosto alle 18 , presso la Sala dei Grandi, vengano firmate pergamene partecipative da parte del Presidente della Provincia, Alessandro Polcri, e del Vescovo Mons. Andrea Migliavacca alla presenza dei sindaci della provincia di Arezzo.