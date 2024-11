Su il sipario sul palco del Dovizi. Al via la stagione teatrale con sette appuntamenti

Al via con un’anteprima fuori abbonamento il 23 novembre, la stagione 2024/25 del Teatro Dovizi di Bibbiena. Sette appuntamenti in abbonamento, oltre a un ricco programma di teatro per ragazze e ragazzi nel cartellone curato da Nata Teatro e Fondazione Toscana Spettacolo onlus in collaborazione con il Comune di Bibbiena. "Dalla prosa alla programmazione pensata per i più piccoli e le giovani generazioni. Anche per questa stagione - dice la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti - il cartellone del Dovizi si conferma aperto alle esigenze di una comunità che trova nel proprio teatro un luogo di crescita e confronto.

Grazie all’impegno condiviso con l’amministrazione comunale e con Nata Teatro, fino alla prossima primavera gli spettatori di tutte le età potranno emozionarsi, conoscere e approfondire grazie a un programma che fa della qualità la propria cifra distintiva". Una nuova stagione teatrale pronta a partire, ma non solo. "In realtà grazie a Nata non ci fermiamo mai- dice l’assessore Francesca Nassini - e anche nelle altre stagioni le proposte del teatro sono varie e sempre molto interessanti. Nata inoltre, ci aiuta anche nella rassegna di lettura animata per i bambini che si tiene in biblioteca. E’ proprio con la biblioteca Giovannini che il teatro sta creando una rete nel centro storico fatta di proposte per tutto l’anno, di cultura e animazione. Abbiamo lavorato tanto come amministrazione per creare e attivare queste reti virtuose che oggi iniziano ad essere una realtà pulsante del nostro territorio". L’anteprima di stagione fuori abbonamento, prologo della rassegna dedicata a bambini e ragazzi è fissata per sabato 23 novembre alle ore 21. In scena Juliet di e con Stefano Marzuoli, per la regia André Casaca.

La stagione vera e propria al Dovizi partirà sabato 30 novembre, alle ore 21 come per tutti gli spettacoli, con Donna di prim’ordine. Guida pratica "per sistemare l’armadio, il cane e il marito" con Maria Pia Timo, per la regia di Roberto Pozzi. Poi tanti altri appuntamenti fino al 26 marzo con "Paolo Sorrentino vieni devo dirti una cosa" che chiuderà di fatto il calendario e la programmazione. Per quanto riguarda la rassegna teatrale per bambini e ragazzi si terrà sempre la domenica pomeriggio fino al 23 marzo. Infine gli organizzatori fanno presente che è già aperta la campagna abbonamenti alla stagione teatrale.

So.Fa.