"Su di noi" al Sanremo della serie C. Pupo eliminato dal carrarese Gabbani

Il derby toscano del Sanremo serie C alla fine è andato alla Carrarese. L’iniziativa social della Lega Pro che ha coinvolto 40 delle 60 formazioni iscritte al campionato, divise in quattro gruppi, ha visto l’Arezzo partecipare con uno dei cavalli di battaglia di Enzo Ghinazzi (nella foto), in arte Pupo, autore tra l’altro dell’inno della squadra amaranto. Il brano scelto era "Su di noi", che ha permesso all’Arezzo di volare fino agli ottavi di finale. Qui il brano di Pupo si è scontrato - per così dire - con "La strega" di Vasco Rossi, riuscendo ad avere la meglio a suon di like da parte dei tifosi del club di viale Gramsci (54% contro il 46% del brano dei giallorossi), coinvolti nell’iniziativa dall’area comunicazione della società.

Un passaggio del turno che è avvenuto insieme a Foggia (Gaudiano, "Polvere da sparo"), Giana Erminio (Modà, "Come un pittore"), Sorrento (Lucio Dalla, "Caruso"), Pescara (Michele & Marcos, "Ballare"), Taranto (Diodato, "Fai rumore"), L.R. Vicenza (Francesca Michielin, "Nessun grado di separazione") e Carrarese (Francesco Gabbani, "Occidentali’s karma").

E proprio con la Carrarese è andata in scena la sfida per i quarti di finale. Un derby tutto toscano che però non è andato altrettanto bene come quello sul campo dei marmiferi, lo scorso 14 gennaio, con quella vittoria per 3-2 in trasferta da parte della squadra di Indiani che costò anche la panchina all’ex Dal Canto. Purtroppo per l’Arezzo il quarto di finale tra Pupo e Gabbani si è chiuso con una percentuale del 47% per il cantautore aretino e del 53% per il collega, vincitore di Sanremo nel 2017 proprio con il brano "Occidentali’s Karma". Per la Carrarese un passo in avanti verso la finale, per l’Arezzo invece l’uscita di scena proprio mentre si stava disputando la sfida di Pontedera. Alla fine il pareggio, unito all’attuale posizione in classifica del Cavallino, consola e non poco per l’eliminazione dal Sanremo della serie C.