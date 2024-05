Studenti del Petrarca imparano l’arte dei maestri cappellai

Un tuffo nel passato, rivivendo la storia di un’azienda che ha fatto conoscere Montevarchi anche al di fuori dei confini regionali. Si chiama "Mastri cappellai di ieri e oggi. La Familiare: un patrimonio da non perdere", una mostra di di oggetti e manufatti dell’epoca che riguarderà l’indissolubile rapporto tra la città e La Familiare, azienda questa nata nel 1905 costellata da grandi successi che hanno dato vita a un potente distretto economico che occupava centinaia e centinaia di persone. Negli anni 70, poi, la decadenza e la chiusura definitiva di tutto il progetto. Al centro dell’evento che sarà presentato venerdì 24 maggio dalle 17.30 alle stanze Uliveri gli studenti dell’istituto cittadino Petrarca, impegnati per mesi assieme ai loro insegnanti e sotto la guida della cappellaia Gabriela Ligenza a rivivere direttamente le varie fasi di trasformazione del feltro in cappello. Hanno, inoltre, osservato e disegnato i vari modelli da uomo e da donna e ideandone altri, ottenendo elaborati eleganti e sapientemente valorizzati nei dettagli. Gli alunni si sono poi trasformati in attori dando vita ad un breve spettacolo il cui video affascinerà sicuramente i visitatori della mostra che rimarrà aperta il 25 ed il 26 maggio con orario 10-12 e 15-19.

Mas. Bag.