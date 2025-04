Studenti casentinesi ai Campionati internazionali di matematica

Studenti casentinesi campioni nel fare conti, si sono classificati ai Giochi e Campionati internazionali di matematica, che vedono impegnati decine di alunni di tutte le scuole. Francesco Griffini della II B della scuola media di Soci ha partecipato alle selezioni della Bocconi di Milano ed è arrivato quinto su 114 alunni. L’11 maggio disputerà a Milano in presenza le finali. Nel mezzo ci sono state una prima fase online che si è tenuta nell’istituto di appartenenza, le semifinali alla scuola capofila del progetto, il Redi di Arezzo, e quindi le finali direttamente a Milano.

Alle medie di Soci è la professoressa di Matematica Giovanna Giovani a promuovere tutte le iniziative inerenti i progetti legati alla matematica che ogni anno coinvolgono tanti studenti. L’istituto di Bibbiena ha anche partecipato ai Giochi Matematici per la Scuola Premio Aldo Morelli XVIII edizione. In questo caso si è classificato sempre per la II C Lorenzo Bendoni con un punteggio di 92 su 100. La finale si terrà il 23 maggio a Napoli. Parteciperà anche per la primaria Beatrice Bonni di 5A con un punteggio di 91/100. Per Bibbiena la docente referente è Elvira Corrado, mentre la coordinatrice del progetto è Simona Bartolini. Alla primaria la docente di matematica è Tatiana Bendoni.

"Mi complimento con studenti e docenti per progetti che portano le nostre realtà in giro per l’Italia - dice l’assessore Valentina Valentini - Il comune sostiene i giovani e le scuole intese non solo come contenitori sani e sicuri, ma anche come progettualità di valore che arricchiscono la comunità. I giovani devono essere riportati al centro di un’attenzione comune, coinvolgendoli nelle decisioni e della condivisione di percorsi che hanno una ricaduta sulla loro vita. Ne hanno le capacità e noi il dovere di farlo. Felice di questi risultati che sono simbolo di un impegno che stiamo portando avanti nei loro confronti con grande entusiasmo".

So.Fa.