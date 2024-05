Studenti campioni di scacchi. Due squadre alle finali nazionali

Una passione, quella per gli scacchi, tramandata da professore ad alunni quasi per caso, oggi diventata un’attività seguitissima che ha portato anche a traguardi importanti. L’ultimo in ordine di tempo il campionato nazionale che si è appena concluso a Monte Silvano, in provincia di Pescara, dove i giovani alunni delle scuole medie di Terontola sono arrivati dopo una serrata selezione, prima provinciale, poi regionale, realizzando piazzamenti degni di nota. A dare il via a questo progetto ci ha pensato il professor Stefano Romizi docente di matematica e scienze del circolo 2 di Terontola oggi coadiuvato da un team di colleghi formato da Paolo Tamagnini insegnante di arte e Maria Grazia Stellitano di educazione fisica. Nella primavera del 2019 l’avvio delle prime lezioni tra i banchi delle scuole medie di Terontola. "Abbiamo iniziato con prime lezioni propedeutiche", racconta il professor Romizi. "Poi le curiosità sono arrivate anche tra i banchi approfondendo lo studio della storia degli scacchi". Da qui la scelta da parte della scuola di acquistare una scacchiera per ogni classe. "Con nostro grande orgoglio abbiamo visto giorno dopo giorno appassionarsi i ragazzi al gioco, tanto da trascorrere le ricreazioni a giocare". Sono stati organizzati i primi tornei scolastici, ma ben presto c’è stata l’occasione di partecipare ai tornei organizzati dalla federazione scacchistica italiana. E i risultati non sono tardati ad arrivare con i primi piazzamenti provinciali e regionali. Poi arriva lo stop forzato del Covid. "Ma la passione è andata oltre le chiusure imposte – racconta ancora Romizi – tanto che con i ragazzi abbiamo continuato a sfidarci on line accrescendo sempre di più la loro passione". Quando nel 2023 è stato possibile riprendere a pieno le attività il gruppo non solo era cresciuto, ma era motivatissimo. Le lezioni a scuola sono state portate avanti grazie anche all’aiuto di Nando Epitome, giocatore di scacchi cortonese molto apprezzato. Da due anni la scuola sforna sia la squadra maschile sia quella femminile ed entrambe hanno scalato le selezioni. Nel 2023 sono state solo le ragazze a staccare il biglietto per la finale italiana. Quest’anno, invece, entrambe le squadre hanno raggiunto le qualificazioni nazionali. Leonardo Solfanelli ha vinto anche la medaglia d’oro come migliore giocatore del torneo e Marta Belperio ci è andata vicina per un soffio vincendo 6 partite su 7.

Laura Lucente