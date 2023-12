Struttura ricettiva assume un cuoco

1 CUOCO

Si ricerca cuoco di ristorante per struttura ricettiva di Arezzo, per preparazione dei piatti e gestione dei servizi di pranzo e cena, nonchè della gestione e coordinamento della cucina, dei magazzini e della cella frigorifera. Lavoro negli orari di pranzo e cena, dal lunedì al sabato. Lavoro full time, a tempo determinato. Partita Iva. Codice AR-210130. Scadenza: 9 gennaio

2 AIUTO CUOCO

Si cercano aiuto cuoco con esperienza per ristorante Lo Zafferano di Arezzo per lo svolgimento di preparazioni e servizio. L’impegno lavorativo avrà durata annuale. Richiesta esperienza nella mansione di almeno 2 anni con possibilità di ulteriore formazione in azienda. Lavoro a turni, con orario spezzato. Codice AR-210156. Scadenza: 29 dicembre