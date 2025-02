"Stremate... ultimo atto" e poi i sei personaggi di Pirandello in scena

L’Associazione Culturale Masaccio nel mese di febbraio sarà in scena al Circolo Acli di San Giovanni Valdarno con un doppio appuntamento. Domani in doppia rappresentazione, alle ore 16:45 e alle ore 21:15, andrà in scena lo spettacolo "Stremate...ultimo atto", con la regia di Silvano Alpini, commedia brillante che non manca di offrire interessanti spunti di riflessione. Elvira, Marisa e Mirella vivono insieme in una sorta di "residenza per signore" gestita da un’energica e giovane (troppo giovane!) direttrice. Tre simpatiche vecchiette che non ne vogliono proprio sapere di invecchiare... e quando sembrerà di essere arrivati alla parola fine, inevitabilmente ci sarà un colpo di scena. E dunque, l’ultimo atto. Ma sarà davvero la fine?

Sabato 22 febbraio, alle ore 21:15, sarà la volta invece di "Sei... Dunque Esisti", con la regia di Mirko Angelo Castaldo, rappresentata dalle attrici del Laboratorio Teatrale "inSTABILE" ed ispirata al capolavoro di Luigi Pirandello "Sei personaggi in cerca d’autore". In questo spettacolo intenso ed emozionante si esplorano le complessità dell’identità e della realtà, attraverso la lente del teatro stesso. Sei personaggi, intrappolati tra vita e rappresentazione, si confrontano con le loro esistenze dando vita a un’esperienza teatrale che invita il pubblico a riflettere su cosa significhi davvero "esistere".

Il progetto nasce dalla passione per il teatro e dalla volontà di reinterpretare un grande classico in chiave moderna, dando forma a un lavoro che non è solo un omaggio a Pirandello, ma anche una riflessione sulle dinamiche contemporanee dell’esistenza. Per informazioni e prenotazioni degli spettacoli: [email protected] tel. 345 2287623.