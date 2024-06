Street art sul cavalcavia della E45

SANSEPOLCRO

Street art anche in un altro cavalcavia della E45 nel territorio di Sansepolcro. Stamani alle 11, sotto il ponte a ridosso della frazione Trebbio si terrà l’evento di presentazione dell’opera realizzata dall’artista Mattia Chus Martini (nella foto), in collaborazione con il maestro Franco Alessandrini. L’inaugurazione avrà luogo alla presenza delle autorità politiche e religiose e dello stesso Mattia Chus Martini, che illustrerà ai presenti il lavoro svolto in collaborazione con il collega Franco Alessandrini. L’intervento di abbellimento dei due fronti del sottopasso – proposto nel 2021 dall’Associazione Pro Loco Trebbio – si è potuto concretizzare grazie all’interessamento del Comune di Sansepolcro e della Società Anas Gruppo Ferrovie dello Stato che, oltre ad esprimere il proprio parere favorevole alla realizzazione dell’opera, ha effettuato un sostanziale intervento di ripristino delle pareti, propedeutico alle fasi di decorazione.

L’opera, che copre una superficie di oltre trecento metri quadri, è stata interamente finanziata attraverso una donazione privata atta a riqualificare quello che di fatto è l’accesso principale al nucleo abitato del Trebbio. Il murales, al momento in fase di completamento, ha già riscosso numerosi consensi e apprezzamenti da parte dell’intera comunità. In attesa della presentazione ufficiale, un ringraziamento all’amministrazione comunale.