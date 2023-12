Strade sicure, semaforo acceso anche di notte in zona Le Fonti

Semaforo acceso 24 ore su 24. Ancora un’altra mossa dell’amministrazione sul fronte della sicurezza, capitolo sicurezza stradale, a Monte San Savino. L’amministrazione a guida di palazzo del Monte in una nota stampa ha reso noto ai cittadini del web che il "in virtù delle situazioni di pericolo per l’alta velocità dei veicoli in orario notturno, l’impianto semaforico della zona Le Fonti rimarrà attivo e funzionante 24 ore su 24". "La sicurezza stradale è una priorità così come il rispetto delle norme del Codice della Strada e tale provvedimento fa seguito all’installazione lungo le strade comunali dei rilevatori di velocità", spiegano gli amministratori di Monte San Savino. Proprio qualche settimana fa nel territorio comunale sono iniziati i controlli di velocità portati avanti dalla polizia municipale grazie alle nuove 6 postazioni di rilevazioni del traffico T-box che come ha spiegato il sindaco Bennati sul nostro giornale verranno raddoppiate. "Tali scelte e decisioni non sono per sanzionare i cittadini ma per garantire la migliore sicurezza possibile a tutti".