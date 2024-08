Strade: sale l’allarme moto. Giovane grave, 3 incidenti

di Fabrizio Paladino

L’ennesimo fine settimana drammatico sulle strade aretine vede, ancora una volta, motociclisti che finiscono all’ospedale con serie lesioni: tra questi, un giovane si trova ricoverato in condizioni gravissime dopo l’incidente di sabato pomeriggio in via Santa Margherita ad . Nella stessa giornata un quarantaduenne era finito fuori strada con il suo mezzo a due ruote lungo via Libbia, nelle vicinanze di Anghiari. Anche in questo caso l’uomo ha riportato uno schiacciamento al torace che preoccupa non poco i sanitari dell’ospedale Careggi dove si trova ancora ricoverato.

Mentre nella serata di sabato dopo le 20,30 il 118 della Asl Tse è stato attivato per uno scontro frontale che ha coinvolto due motociclisti in località Castelnuovo dei Sabbioni, nel comune di Cavriglia. Un uomo di 36 anni è stato trasportato con Pegaso 2 alle Scotte di Siena in codice rosso, mentre l’altro centauro ha riportato lesioni comunque non particolarmente preoccupanti. Sul posto sono intervenuti auto infermierizzata del Valdarno, blsd di Cavriglia, blsd di Faella e forze dell’ordine. Sempre sabato alle 17 incidente in viale Santa Margherita , all’altezza del supermercato Gala: stavolta si sono scontrati una vettura e una moto. Sul posto polizia municipale , auto infermieristica , misericordia Pegaso 2. Il motociclista, un 25enne aretino, è stato trasportato dall’eliambulanza alle Scotte di Siena in codice rosso: le sue condizioni sono molto serie anche se non è in pericolo di vita. Il conducente dell’auto è finito in codice giallo all’ospedale San Donato .

Un altro dramma in una giornata da dimenticare si è consumato lungo la Libbia intorno alle ore 15,45 sempre di sabato; il 118 della Asl Tse è stato infatti attivato da alcuni automobilisti in transito che hanno segnalato la moto che, mentre scendeva da Anghiari in direzione Tavernelle, è finita – per cause ancora in corso di accertamento – fuori strada. Il 42enne residente a Città di Castello avrebbe perso il controllo del mezzo battendo con violenza il torace. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza infermierizzata della Croce Rossa di Sansepolcro, il Pegaso 1 e le forze dell’ordine per gli accertamenti di rito.