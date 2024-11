Strade, la protesta di San Leo. Oltre 500 firme per la petizione: "Siamo al limite, soluzioni ora"

Oltre 500 firme raccolte in un mese: la petizione per la sicurezza stradale, i parcheggi pubblici e la qualità urbana a San Leo di Anghiari è stata già depositata in Comune dai tre consiglieri di minoranza del Partito Democratico e della lista "Anghiari Unita": Mario Checcaglini, Barbara Croci e Gabriele Furlan, i quali – dopo diverse interrogazioni presentate, alle quali erano state date risposte ritenute non sufficienti – si sono decisi ad avviare la raccolta di firme.

Quale la specifica richiesta? Mettere in atto un qualcosa di concreto e non più rinviabile per garantire una maggiore sicurezza al centro abitato della frazione con la realizzazione di percorsi pedonali protetti e di soluzioni percorribili per il controllo della velocità e il rallentamento dei mezzi nei tratti di viabilità statale e provinciale che attraversano l’abitato, ma anche per dotare San Leo di un giardino pubblico e di un parcheggio. Il paese lungo la Senese Aretina è caratterizzato dalla presenza di un significativo numero di servizi e attività commerciali, da un’area produttiva, da un’area sportiva, da un ufficio postale e da una scuola; qui, in particolare, ogni mattina si creano ingorghi e situazioni di rischio dato che gli accompagnatori, non potendo parcheggiare, accostano la vettura, ostacolando la circolazione e scendendo i bambini letteralmente per strada. Muoversi a piedi nell’abitato per recarsi alle poste e a scuola, oppure per accedere ai negozi – sostengono i tre consiglieri comunali - comporta disagi e un rischio reale, purtroppo certificato anche dai numerosi incidenti stradali che si sono nel tempo verificati. La pazienza degli abitanti, che da anni chiedono rispetto, attenzione ai problemi evidenziati e soprattutto soluzioni, è arrivata al limite ed è giunto il momento di riconoscere l’urgenza e la necessità dell’intervento pubblico". Una necessità condivisa anche dai residenti di altre località del Comune di Anghiari, i quali hanno apposto la loro firma pur non essendo direttamente coinvolti.

Ieri sera, intanto, il sindaco Alessandro Polcri è stato presente all’assemblea pubblica organizzata nei locali della chiesa per rispondere alle domande dei cittadini e informare sulle progettualità in corso.