Strada in sicurezza verso il centro. Via Dante, conclusi gli interventi: "Opera utile anche per le scuole"

di Sonia Fardelli

Terminati i lavori del marciapiede di via Dante, che collega Stazione con il centro storico. Un’opera attesa da tempo dalla cittadinanza per la sicurezza dei pedoni e che ha richiesto un investimento di 200mila euro. E presto partiranno altri lavori per intervenire su altre piccole criticità. Il marciapiede che è stato realizzato consente ai pedoni che arrivano dalla vicina stazione ferroviaria, di spostarsi verso il centro storico e in una delle strade più importanti , in completa sicurezza, oppure ai più bambini di recarsi a scuola in autonomia e senza correre alcun rischio. L’investimento complessivo è stato di circa 200 mila euro e le risorse sono state reperite in parte con un finanziamento ottenuto dalla Regione Toscana a fronte di una particolare progettazione, in parte attraverso le casse comunali. "Si tratta di un collegamento viario rilevante del nostro territorio – dice il sindaco Filippo Vagnoli – una strada che in alcuni tratti presentava delle pericolosità. Proprio in prossimità del punto più rischioso per i pedoni abbiamo realizzato un marciapiede partecipando a uno dei bandi messi a disposizione dalla Regione, tramite un’accurata progettazione che è stata fatta dai nostri uffici. Il lavoro completato, mette in collegamento viale Michelangelo dove si trovano le scuole, sia la scuola primaria che le scuole superiori, con via Fornace e Bosco Casina. Da oggi interi quartieri saranno serviti da marciapiedi per garantire la sicurezza ai pedoni i quali, passando da Bosco Casina e usufruendo del marciapiede, potranno salire fino al centro storico o andare a scuola". Un’opera importante per la cittadinanza che adesso potrà muoversi in sicurezza anche in questo tratto di strada.

"Un lavoro fondamentale la cui priorità era stata scritta nero su bianco. Ancora una volta dobbiamo evidenziare il grande e impeccabile lavoro di squadra fatto dagli uffici comunali che abbiamo riorganizzato in questi anni, attraverso figure strategiche capaci di fare progettazione, condizione senza la quale non sarebbe possibile oggi reperire risorse dai bandi".

E comunque gli interventi dell’amministrazione non finiscono qui. "Continuiamo comunque a progettare ulteriori interventi su via Dante – conclude l’assessore Matteo Caporali – per migliorare altri tratti di questa strada che presentano ancora delle criticità".