"Storie per volare" e la peste in Europa incontri alla Ginestra

Tanti appuntamenti di primavera alla Ginestra di Montevarchi. Giovedì 27 aprile, alle 17.30 alla Biblioteca dei Ragazzi appuntamento con "Storie per volare", storie di coraggio per spiccare il volo, per famiglie con bambini da 3 a 5 anni.

Sabato 29 aprile, in orario 10-12 nella Sala Filanda, c’è "La Morte Nera: la peste in Europa dal 1348 al ‘700" conferenza a cura di Marco Zannoni. L’incontro tratterà dell’arrivo della pandemia dall’Oriente e del conseguente sconvolgimento dei rapporti socio-economici dell’Occidente medioevale e moderno.

Particolare attenzione verrà riservata alla peste descritta da Manzoni ne "I Promessi Sposi".

Sabato 13 maggio, alle 17 alla Biblioteca dei Ragazzi, "Incontri...sorprendenti!" letture di albi illustrati e laboratori con attività di disegno e conversazione con i genitori. Rivolti a famiglie con bambini dai 3 ai 6 anni.

Presso l’area Accoglienza e Punto Prestito all’entrata dela Ginestra, sono stati allestiti alcuni scaffali ricchi di nuovi libri arrivati e novità editoriali pronti al prestito. Per conoscerli è possibile consultare la pagina dedicata alla Biblioteca di Montevarchi all’interno del catalogo della Rete Documentaria Aretina al link:

https:arezzo.biblioteche.itlibrarybiblioteca-comunale-di-montevarchi.