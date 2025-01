Storie dal Risorgimento. I profili di 750 valdarnesi

Domenica, nell’aula consiliare del comune di Terranuova si terrà un incontro dedicato al Risorgimento valdarnese. L’evento, organizzato dal comitato valdarnese per la promozione dei valori risorgimentali in collaborazione con la giunta Chienni, rappresenta un’importante occasione per scoprire e celebrare la partecipazione dei valdarnesi alla storia dell’Italia unificata.

Nell’occasione sarà presentato il portale valdarnese sul Risorgimento, una piattaforma online che rappresenta una novità assoluta per la valorizzazione della storia locale. Al suo interno i profili di oltre 750 valdarnesi che hanno preso parte all’epopea risorgimentale tra il 1848 e il 1870: soldati dell’esercito granducale toscano, combattenti delle camicie rosse garibaldine e molti altri protagonisti locali che trovano spazio in una narrazione che punta a preservare la memoria storica.

Sarà poi presentato il volume "Siamo Figli della Libertà", realizzato in collaborazione con Varchi Comics. Parteciperanno all’evento, 16,30, l’assessore Sara Grifoni, Christian Satto, coordinatore toscano per la promozione dei valori risorgimentali, Gianluca Monicolini, responsabile del portale e Francesco Benucci, curatore del fumetto.