Stimmate di San Francesco. La donazione della pietra d’altare. Missione da La Verna ad Assisi

di Sonia Fardelli

Continuano gli eventi per l’anniversario dagli ottocento anni dalle stimmate di San Francesco che hanno portato in Casentino migliaia di pellegrini e visitatori e che si chiuderanno in autunno. Questa volta la cerimonia per rievocare l’anniversario delle Stimmate che San Francesco ricevette sul monte della Verna nel mese di settembre del 1224 si sposterà ad Assisi, ma vedrà la presenza del sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini e di quello di Firenze Sara Funaro. Sabato prossimo infatti il sindaco di Assisi Stefania Proietti, insieme ai colleghi, presenzierà una cerimonia particolarmente significativa, facendo rivivere nella Sala della Conciliazione, dalle 11,30 in poi, il ricordo della donazione della pietra d’altare, estratta dal monte della Verna, che il Comune di Firenze 98 anni fa fece giungere ad Assisi per ornare la cappella della Madonna del Popolo in piazza del Comune. La ricollocazione dell’edicola sacra era stato fortemente voluta da Arnaldo Fortini nel quadro delle celebrazioni del settimo centenario francescano. Dopo i saluti istituzionali e una suggestiva cronaca del centenario del 1926 da parte del professor Maurizio Terzetti e alcune letture del maestro Franco Ricordi, verrà attualizzato il messaggio delle Stimmate di San Francesco. Un corteo civile con i gonfaloni delle Città di Firenze e Chiusi della Verna partirà dalla Sala della Conciliazione per raggiungere l’edicola della Madonna del Popolo. Qui verrà fatto dono di un nuovo simbolico "sasso del Monte della Verna e il Comune di Assisi svelerà una stele a ricordo degli atti compiuti dalle municipalità toscane e a testimonianza del profondo legame della Città di Assisi con san Francesco.

La città di Assisi, nell’ambito delle celebrazioni per l’ottavo centenario francescano, intende così rievocare l’anniversario delle Stimmate che San Francesco ricevette sul monte della Verna, nel mese di settembre del 1224. Una solenne cerimonia che si va ad aggiungere alle tante che si sono svolte in Casentino.

E sicuramente molti fedeli che saranno presenti questo sabato ad Assisi vorranno recarsi al santuario della Verna per conoscere il luogo in cui il santo ha vissuto e dove ha lasciato tanti segni e insegnamenti.