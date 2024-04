Stefan non si trova. Proseguono le ricerche. L’appello della madre:: "Torna a casa da noi"

"Vorremmo che tornasse a casa anche solo per qualche giorno. I problemi possiamo affrontarli insieme". Le parole sono quelle di Clara, la madre di Stefan Galiceanu, il 29enne di origini rumene scomparso ormai da un mese da Palazzo del Pero, dove abitava. Dopo lunghe giornate di attesa di notizie la madre lo scorso mercoledì si è rivolta anche a "Chi l’ha visto?". Un appello quello lanciato in diretta su Rai 3 all’interno della trasmissione condotta da Federica Sciarelli che adesso spera possa arrivare al figlio o comunque possa permettere di ricevere segnalazioni circa il luogo dove si trova il 29enne. Di fatto dallo scorso 1° aprile non si hanno più notizie di Stefan Galiceanu. Il giovane, così come appreso dalle parole della madre, è stato visto allontanarsi da Città di Castello il 1° aprile a bordo della propria auto, una Ford Fiesta blu scuro con targa DP523EE.

"È uscito di casa senza il cellulare - racconta la madre in collegamento con lo studio della trasmissione di Rai3 - è un momento delicato nella sua vita perché attraversa momenti difficili in famiglia. È fragile, debole. Voglio fargli sapere che non pretendiamo niente da lui e che non deve farsi carico di niente che non può gestire. Dobbiamo vederlo per sapere che sta bene".

Stefan quindi non avendo con sé il telefono che avrebbe potuto agevolarne il ritrovamento, al momento non ha i documenti lasciati a casa così come la patente di guida. I familiari, come si può capire dalle parole della madre, temono che possa trovarsi in qualche situazione di difficoltà. Intanto sui social, così come sul sito di "Chi l’ha visto?" è stato pubblicato un identikt del ragazzo. Stefano è alto circa un metro e ottanta, ha occhi verdi, capelli castani e piercing ai lobi di entrambe le orecchie. Il 29enne, dopo il diploma da geometra aveva avuto varie esperienze lavorative in più settori prima di diventare titolare di un’impresa edile nsieme al padre. "Chiunque avesse sue notizie - ha poi aggiunto la mamma di Stefan - anche una minima traccia, è pregato di rivolgersi alle forze dell’ordine".

Forze dell’ordine che stanno proseguendo le ricerche per ritrovare il ragazzo e capire i motivi di questo suo allontanamento, l’interrogativo più grande da parte della famiglia che - come detto - vorrebbe anche per un solo giorno rivedere Stefan e capire perchè ha deciso di lasciare tutto e sparire (almeno fino ad oggi) nel nulla.