Stazione ferroviaria, è polemica . Laurenzi: "La città è un cantiere"

"È sotto gli occhi di tutti che la nostra città è tappezzata di cantieri aperti che si trascinano nel tempo, ma anche quando si riesce a concluderli la sorte non è migliore come nel caso della stazione ferroviaria". Lo afferma in una nota il Partito Democratico di Sansepolcro, che specifica: "Lo stabile ha subito un’importante ristrutturazione con un costo di oltre 150mila euro, grazie ad un finanziamento regionale di rigenerazione urbana vinto nel 2019. Come ormai siamo abituati in questi ultimi anni, i lavori sono partiti in ritardo e si sono protratti più del solito ma, nonostante da diversi mesi il cantiere sembri terminato, la struttura resta inutilizzata. Non c’è da stupirsi di questo visto che, quando a fine 2024 avevamo portato la tematica all’attenzione del consiglio comunale con una interrogazione – ricorda il capogruppo di Pd-InComune, Andrea Laurenzi - la risposta del sindaco fu molto vaga, sia sulle tempistiche che sulle finalità da assegnare a quegli spazi. Sono passati cinque mesi ma ancora le idee sembrano ben confuse e non ci sono passi avanti". Uno spazio simbolico e che potrebbe essere utile per associazioni e attività della città resta chiuso – si legge - per mancanza di idee e progettualità da parte di questa amministrazione.

"Chiediamo ora al sindaco e alla giunta di aprirsi alla città per un confronto di idee e proposte sulla destinazione di quei locali, anche sperando che l’assegnazione sia più condivisa rispetto a quanto successo anche recentemente per altri immobili comunali", conclude Laurenzi.