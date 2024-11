Stasera X Factor. Ecco come votare i Punkcake

Arezzo, 28 novembre 2024 – È giovedì e come di consueto da qualche mese a questa parte è la serata dei Punkcake sul palco dei Live di X Factor 2024. La band valdarnese è arrivata fino alle semifinali del noto show di Sky e questa sera salirà sul palco per un altra serata impegnativa di fronte ai giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Stasera sul palco dell’X Factor Arena una prima manche in cui i concorrenti dovranno esibirsi accompagnati da una intera l’orchestra, l’Orchestra Philharmonic Franciacorta con 22 elementi con archi, celli, contrabbasso, trombone, un pianoforte, due timpani e tre viole. Al termine di questa manche ci sarà un primo verdetto, ma in positivo: con l’inedito meccanismo Škoda Green Light, che permetterà di avere 3 voti in più al televoto per sostenere il proprio concorrente preferito, il più votato guadagnerà immediatamente il pass per la finalissima. A seguire, seconda manche con un doppio verdetto: il meno votato sarà subito eliminato, il penultimo e terzultimo andranno al ballottaggio davanti ai giudici.

Come fare per votare i Punkcake? Quest’anno il noto show di Sky X Factor offre diverse modalità di voto e tutte sono semplici e gratuite (salvo eventuali costi di connessione) via SMS, o tramite il sito ufficiale, su Facebook, su X (ex Twitter), oppure tramite l’app di X Factor 2024 o anche attraverso il proprio decoder Sky. Sarà possibile votare via SMS inviando un messaggio al numero 47222. Nel testo del messaggio, indicate il codice o il nome della band. Il costo del primo voto è di 0,50 € (IVA inclusa), ma tutti gli altri voti validi nella stessa puntata sono gratuiti. Si possono inviare fino a 5 voti per sessione. Tramite il sito ufficiale, collegatevi a xfactor.sky.it, accedete alla sezione dedicata al televoto e votate i vostri concorrenti preferiti. Sulle pagine ufficiali di X Factor Italia e Sky Uno su Facebook, è possibile votare direttamente.

Se utilizzate X, seguite gli account ufficiali @XFactor_Italia o @SkyUno. Potete inviare un Messaggio Diretto con il codice o il nome del concorrente e il numero di voti desiderati. Anche in tutti questi casi il massimo è di 5 voti per sessione. Scaricando l’app ufficiale di X Factor su App Store o Google Play, potete votare i Punkcake all’interno della sezione dedicata. Se invece avete un decoder Sky collegato a internet, potete votare direttamente dal telecomando. Premete il tasto verde durante la sessione di voto, selezionate il concorrente e confermate con il tasto “OK”. Ancora una volta, il massimo è di 5 voti per sessione. Tutti potranno continuare a supportare e votare i Punkcake utilizzando queste modalità ed i voti verranno tutti sommati. Infatti, come specificato da Sky Italia, ogni voto conta, quindi non perdete l’occasione di supportare la band valdarnese. Appuntamento quindi per stasera alle 21.15 in diretta su Sky Uno, con la semifinale dei Live di X Factor 2024.