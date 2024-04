Stasera "30 anni insieme tour", il concerto di Massimo di Cataldo

Massimo Di Cataldo festeggia i 30 anni di carriera e, come anteprima della tournee estiva "30 anni insieme tour" si esibirà in concerto, questa sera alle 21,30 dopo che il live era stato spostato per maltempo lo scorso 24 aprile a Monte San Savino, nell’Area Armando Diaz. In contemporanea alla tournee, è uscito ’30 Anni insieme’ la nuova raccolta di Massimo Di Cataldo che contiene 11 brani del suo repertorio e un pezzo inedito. A circa cinque dall’ultimo album in studio, ‘Dal profondo’, il cantautore romano ha scelto alcuni dei brani più rappresentativi di trent’anni di carriera, a partire dall’esordio del 1993 al Festival di Castrocaro con la canzone dall’ironico titolo ‘Io sto sbroccando per tè’, per arrivare ad oggi con ‘Una canzone brutta’, cantata insieme ad Andrea Agresti. Una raccolta, in tutti gli store digitali, che contiene i più grandi successi del cantante romano con 11 tracce e un inedito, Una canzone brutta, cantato insieme alla "Iena" Andrea Agresti. Un ritorno sulla scena musicale a distanza di circa cinque anni dal suo ultimo album da studio Dal profondo. La raccolta è un viaggio nelle canzoni più rappresentative che hanno appassionato tutti i fans e celebra i trent’anni di carriera discografica dall’esordio al Festival di Castrocaro con il brano ironico Io sto sbroccando per te, nel 1993, alle varie edizioni del Festival di Sanremo, ai nostalgici Festivalbar fino al nuovo singolo.Massimo Di Cataldo sull’album: "Ho deciso di realizzare questa raccolta per ripercorrere alcuni degli episodi che hanno tracciato la mia vita in questi ultimi trenta anni. Scegliere tra tante mie canzoni non è stato facile, ma quelle che segnano i momenti più importati ci sono tutte: dal debutto a Castrocaro nel ’93 alle varie edizioni del Festival di Sanremo fino ai successi del FestivalBar. Le cover che ho amato sin dall’adolescenza e poi le canzoni dei periodi più impegnativi, incluso quello della pandemia". Per informazioni e prenotazioni: 339 7671256.