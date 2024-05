Stanze Ulivieri. Mostra sulle armi

Dalla preistoria alla modernità: una mostra e un convegno di interesse nazionale a Montevarchi su progettazione, sviluppo e utilizzo delle armi nel corso dei secoli. L’evento, dal titolo "Evoluzione delle armi nell’evoluzione del pensiero", è in programma per domenica 5 maggio alle Stanze Ulivieri. Il circolo ospiterà un percorso che partirà dalle prime punte di freccia in pietra fino alla bomba nucleare. La giornata è patrocinata da Comune di Montevarchi, Regione Toscana, Museo Paleontologico e Accademia Valdarnese del Poggio. Evento clou sarà la conferenza che, a partire dalle 15, entrerà nel vivo dalle 15,30 con le parole di Maurizio Boldrini, perito balistico e oplologo, che offrirà una prospettiva diversa sul concetto di arma come di uno strumento che nel corso dei millenni ha conosciuto un’evoluzione sinergica con la generale evoluzione del genere umano e della civiltà. Nella preistoria, ad esempio, le armi erano utensili e attrezzi che hanno permesso ai primi uomini di migliorare la loro condizione di vita, passando da prede a predatori, ma le armi hanno portato un contributo anche in termini di sicurezza, hanno giocato un ruolo importante nella risoluzione di controversie e hanno spesso fatto da deterrente allo scoppio di nuovi conflitti. Il programma della giornata prenderà il via già alle 11 con l’apertura di una mostra visitabile fino alle 18 dove saranno riunite una serie di armi messe a disposizione da alcuni collezionisti. "La conferenza - ha spiega Maurizio Boldrini - partirà dall’analisi delle forme preistoriche per giungere gradualmente al moderno concetto di arma, con un’analisi a 360° in stretta correlazione con le evoluzioni sociali, culturali e civili".