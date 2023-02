Stangata sulle bollette, così i pagamenti Estra mette in campo le rateizzazioni

AREZZO

Bollette alle stelle, cifre da capogiro, in alcuni casi quadruplicate. E’ quanto nei giorni scorsi hanno denunciato gli aretini anche attraverso Federconsumatori che aveva spiegato: "La decisione di aumentare i costi del gas non trova alcuna giustificazione nella difficoltà di approvvigionamento o nelle incertezze del mercato". Oggi, Estra, chiamata in causa dall’associazione che ha fatto partire un esposto nei suoi confronti, ha deciso di agevolare quanto più possibile il pagamento delle fatture gas e luce. Come? Ampliando il numero delle rate per tutti i clienti. Sarà possibile farlo per la fatture emesse dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 di importo superiore a 150 euro. La nuova modalità di rateizzazione è attiva già dalla scorsa settimana. "Questa misura volontaria e straordinaria, in un momento eccezionale del mercato dell’energia, è adottata per garantire un aiuto concreto ai clienti che fino a oggi hanno dimostrato regolarità nei pagamenti. In caso di fatture o rate scadute, dovrà essere dimostrato l’avvenuto pagamento delle stesse per poter accedere alla rateizzazione" spiegano da Estra. La richiesta di rateizzazione può essere fatta da tutti i clienti domestici, esercenti, professionisti e artigiani, associazioni, e potrà essere applicata alle bollette in scadenza o al massimo scadute da 10 giorni. Non sono previste spese né interessi. Si possono rateizzare le bollette con un piano che può arrivare fino a sette rate nel caso di importi superiori a 2.500 euro. Per richiedere la rateizzazione è necessario rivolgersi al sevizio clienti, recandosi agli uffici al pubblico di Estra o chiamando l’800 128 128 (da telefono fisso) o lo 028270 (da cellulare), attivi dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 21 e il sabato dalle 8 alle 13.