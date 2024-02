Stand up comedy. Al Rosini risate e cene

Apericene e tante rissate a Lucignano che ritrova il suo teatro e torna con la stagione sul palco del Rosini. Regina, fino all’8 aprile, sarà la Stand Up Comedy così come proposta da quattro giovani rappresentanti di un genere nato sul finire del XIX secolo: dopo l’appuntamento inaugurale con Ivano Bisi, toccherà adesso a Matteo Fallica, Francesco Fanucci e Chiara Becchimanzi. Lunedì 12 febbraio mattatore della serata sarà infatti il bolognese Matteo Fallica con "Cicale". Nei monologhi di Fallica non mancano i grandi temi che tanto stanno a cuore ai millennial con partita iva (e non solo): mascolinità tossica, omofobi al bar, faccine di whatsapp, cicale, banche, fagiani e tanto altro. Non esattamente in questo ordine. L’apericena sarà a cura del Ristorante La Rocca Gourmet. Francesco Fanucci con "Molto pop" sarà il protagonista dell’evento di lunedì 18 marzo. È lo stesso Fanucci a raccontare il monologo che porterà al Rosini: "Partiamo dalle cose semplici. Lo spettacolo si intitola Molto Pop. In teoria, parla di cose che mi fanno ridere, tra cui: i Comics, i camerieri viscidi, i contadini pazzi, i Narcos disabili e le serie tv di m4rda. In pratica, cerco di far ridere unendo argomenti considerati leggeri con robetta più oscura". Curatore dell’apericena sarà il Bar Bistrot Fuoriporta. L’ultimo appuntamento, lunedì 8 aprile, sarà firmato dall’attrice, autrice, regista, stand up comedienne e romanziera Chiara Becchimanzi con il monologo "Terapia di gruppo". La serata si presenterà come un flusso di coscienza inarrestabile ed esilarante per esplorare le idiosincrasie vecchie e nuove, gli stereotipi indistruttibili e quelli di cui dovremmo vergognarci, le paure del contagio e il contagio delle paure. In forma di terapia di gruppo, ovviamente: nessuno escluso, all in – potrebbe succedere di tutto: e questo perché il pubblico sarà sempre coinvolto in prima persona, tanto da determinare la direzione che prenderà il discorso. Spetterà nuovamente al Bar Bistrot Fuoriporta la cura dell’apericena. Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 20. Ingresso 20 euro compresa l’apericena con prima consumazione inclusa. Info . 0575 27961 - 338 8431111.