Stadio, il progetto all’esame del consiglio comunale

Il progetto dello stadio Città di Arezzo arriva in consiglio comunale. Appuntamento il prossimo 30 gennaio con la seduta che permetterà all’aula di votare la dichiarazione di interesse pubblico del progetto. Preliminarmente, l’argomento sarà illustrato nella riunione della Commissione assetto del territorio convocata per lunedì 27 gennaio. Sulla base della dichiarazione di pubblico interesse della proposta, l’Arezzo calcio presenterà al Comune il progetto definitivo, corredandolo con la bozza di convenzione con l’amministrazione comunale comprendente i criteri generali di esecuzione dei lavori, la durata e le condizioni contrattuali dell’eventuale cessione del diritto di superficie. Verrà ufficializzato il piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito che indichi l’importo delle spese di predisposizione della proposta e i costi sostenuti per la predisposizione del progetto definitivo e dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell’effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione e gestione dell’impianto. Lo scorso 10 dicembre la conferenza dei servizi preliminare aveva espresso unanime parere favorevole al Documento di fattibilità (Docfap), indicando alcune prescrizioni e raccomandazioni di cui l’Arezzo calcio dovrà tenere conto.