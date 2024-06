Stadio, il piano Manzo: "Sarà pronto nel 2028"

"Insieme ai nostri tecnici stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli per lo stadio: a fine giugno presenteremo in Comune il documento di fattibilità inserendo tre opzioni quale modalità di realizzazione come prevede la normativa". A margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Emanuele Troise, Guglielmo Manzo conferma che il progetto stadio procede e che nel giro di qualche settimana verrà prodotto il Docfap, la documentazione definitiva che serve per avviare l’iter che dovrebbe portare all’abbattimento e al restyling del Comunale nel giro di alcuni anni. Le carte sono in fase di elaborazione ormai da qualche mese dopo l’incontro con il sindaco Ghinelli a fine febbraio.

"Possiamo contare sul pieno appoggio dell’amministrazione comunale in questo nostro progetto e per noi è di vitale importanza. Anzi, il sindaco ci ha aiutato molto nel suggerire le strade da percorrere" ha ribadito ieri presidente amaranto che poi ha confermato che l’area commerciale, originariamente molto più vasta (12 mila metri quadri), nel progetto definitivo che sarà consegnato agli uffici comunali, sarà ridotta (circa 1.500 metri quadrati) per evitare di finire sotto la lente della Regione Toscana e snellire la procedura burocratica, già di per sé molto lunga.

La ristrutturazione del Comunale è curata dallo studio M28Studio di Roma. L’idea iniziale prevedeva una capienza da poco più di 12mila posti tutti a sedere e tutti coperti. I settori attuali verrebbero tutti abbattuti tranne la tribuna coperta, mentre ci sono riflessioni in corso riguardo la torre che dovrebbe sorgere tra curva nord e maratona, destinata a ospitare uffici e foresteria. L’investimento complessivo, da finanziare tramite capitali privati, credito sportivo e mutui bancari, era stato stimato tra i 22 e i 28 milioni, ma alla luce della rimodulazione dell’area commerciale potrebbe essere più contenuto. I lavori nella migliore delle ipotesi inizieranno nell’estate del 2025 e per il completamento del nuovo stadio sono previsti circa tre anni. "Durante i lavori non giocheremo mai a porte chiuse, ma soltanto a capienza ridotta" ha rimarcato Manzo.

I lavori dovrebbero partire tirando giù prima la maratona poi curva sud e curva nord.