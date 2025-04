Stadio Fedini, i nuovi spogliatoi. Un’operazione da 450mila euro

Dopo gli interventi strutturali degli ultimi anni, l’amministrazione comunale di San Giovanni cerca di compiere ulteriori passi per il restyling del Virgilio Fedini. Obiettivo puntato sull’adeguamento degli spogliatoi del principale impianto sportivo cittadino, un passaggio obbligatorio per rispondere alle norme del Coni per poi, eventualmente, procedere con gli altri step che riguarderanno le torri faro e la Gradinata Marco Sestini. Nel 2018, dopo alcune verifiche strutturali, lo stadio aveva ottenuto un’agibilità provvisoria, valida due anni, condizionata però all’esecuzione di una serie di lavori di adeguamento sismico.

Da allora, il Comune ha portato avanti un percorso di riqualificazione: sono stati infatti messi in sicurezza la tribuna coperta e il muro di recinzione in un progetto originario, redatto nel 2021, che prevedeva un investimento di 618 mila euro complessivi ma che, a causa dell’aumento dei prezzi del settore edilizio, ha spinto l’amministrazione guidata da Valentina Vadi a suddividere l’intervento in due fasi. Il primo stralcio prevede la ristrutturazione dell’ala sinistra, con la realizzazione di due spogliatoi (uno per atleti e uno per arbitri), servizi igienici e accessi per disabili, un intervento da 450 mila euro, aggiornato ai prezzi del 2025. Il secondo stralcio, che sarà realizzato in un secondo momento, riguarderà l’ala destra in particolar modo le torri faro che sono state abbattute, perché pericolanti, alcuni anni fa e che allo stato attuale delle cose non permette di poter usufruire dello stadio soprattutto in inverno nel tardo pomeriggio.

Per finanziare il primo step, il Comune ha deciso di partecipare al bando regionale 2025 della Regione Toscana, che sostiene investimenti in impianti sportivi pubblici. Se il progetto sarà selezionato, potranno arrivare fino a 400 mila euro di contributi. I restanti 50 mila euro saranno presi da risorse proprie con una variazione di bilancio. L’amministrazione ha già dato il via libera al progetto e agli uffici è stato affidato il compito di preparare e inviare la candidatura. Lavori questi che, col tempo, torneranno a dare alla cittadinanza un impianto assolutamente moderno e con tutte le migliorie possibili per permettere di poter praticare sport non soltanto alla prima squadra ma, in particolar modo, ai tanti tesserati del settore giovanile che già stanno usufruendo, da quasi due anni, del centro sportivo "Graziano Gioli" che offre la possibilità ai più piccoli di poter giocare a calcio su campi in erba sintetica.