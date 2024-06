Stadio di Terranuova. Via i lavori all’impianto

Lo stadio "Matteini" di Terranuova si rifà il look. In attesa di ospitare le partite di Serie D che la locale formazione di Marco Becattini ha conquistato sul campo dopo una serie interminabile di spareggi, partiranno la prossima settimana dei lavori che andranno a completare quelli già messi in pratica due anni fa proprio per giocare nella massima serie dilettantistica. Nasceranno, infatti, due nuove uscite di emergenza per andare a completare con due anni di anticipo, rispetto ai quattro concessi, quanto richiesto dalla Lega Nazionale Dilettanti. Entrambe saranno a fianco della tribuna centrale che ospita i tifosi locali, dalla destra praticamente si uscirà e si andrà in direzione del parco fluviale mentre, dalla parte opposta, ne verrà creata una vicino ad uno spazio di giochi per bambini e che porterà nella zona che ospita la palestra Salus.

Il Comune amministrato da Sergio Chienni per questi due lavori ha stanziato alcune migliaia di euro e andranno a completare tutto quanto richiesto dagli organi federali in tema di sicurezza. Il principale impianto calcistico cittadino può ospitare 740 tifosi locali e 330 ospiti, una capienza che non ha visto già due anni fa grossi problemi di ordine pubblico soprattutto quando sono giunte da Terranuova tifoserie senz’altro più numerose di altre, vedi quelle di Arezzo e Livorno. Proprio per il settore ospiti, per avere il via libera per giocare le gare interne nel proprio terreno, giusto nel 2022 fa furono compiuti altri lavori riguardanti un ingresso secondario, con arrivo delle tifoserie da fuori ValdarnoLa formazione biancorossa si accinge quindi a disputare il suo secondo torneo di serie D, negli ultimi tre anni, nel calore del proprio impianto e con il concreto obiettivo di poter giocare per tanti anni in una categoria che, mai come quest’anno, vedrà molti derby tra formazioni valdarnesi.

Massimo Bagiardi