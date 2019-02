Arezzo, 18 febbraio 2019 - Lo pizzicano con la droga, un valdarnese la mette in bocca e la sputa contro i carabinieri.

I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Giovanni Valdarno, nel pomeriggio di sabato, a Terranuova Bracciolini, mentre erano intenti in una normale pattuglia di controllo del territorio, hanno affiancato un furgone con un uomo alla guida, fermo in una piazzola isolata.

Alla vista della pattuglia, l’uomo si è abbassato come per voler nascondere qualcosa sotto al sedile e mentre il sottufficiale ha aperto lo sportello l'uomo ha cercato di portare la mano destra, in cui stringeva stretto qualcosa, alla bocca, ma è stato prontamente fermato, non senza difficoltà.

D’improvviso, l’uomo, però è riuscito nel suo intento, mettersi in bocca l’involucro. E, dopo averlo masticato, lo ha sputato addosso ai militari in una nuvola di polvere bianca. L'uomo, fatto scendere dal mezzo, ha continuato ad inveire contro i militari e a tentare di resistere.

Solo con difficoltà e dopo una breve colluttazione, i militari, sono riusciti a mettere le manette all’uomo per cercare di renderlo inoffensivo. Durante la colluttazione l’uomo ha cercato più volte di mettersi in bocca un ulteriore involucro ma solo la tempestiva e faticosa azione dei militari ha impedito allo stesso di portare a termine il gesto. Durante la perquisizione del mezzo è stato trovato anche un trincetto.

L’italiano, operaio valdarnese, è stato arrestato per resistenza e posto ai domiciliari nell’attesa del processo con rito direttissimo; è stato inoltre denunciato per porto di oggetti atti ad offendere.